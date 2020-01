Auszeichnungen für burgenländische Unternehmerinnen

Melanie Eckhardt wurde von Frau in der Wirtschaft (FiW) in der Kategorie „Besondere unternehmerische Leistung“ als beste Unternehmerin ausgezeichnet. Die Bürstenmacherin setzt auf Handarbeit und Qualität aus Österreich.

ZVG/GÜNTHER PEROUTKA

Das Unternehmen wurde 1951 von ihrem Großvater gegründet. Vor 20 Jahren übernahm sie das Geschäft von ihrem Vater. Mit ihrem Geschäftsmodell beweise sie, dass Bürsten nicht nur industriell gefertigt aus Billiglohnländern kommen müssen, heißt es von FiW.

„Handeslhermes“ für „Herzilein“-Gründerin

Die gebürtige Burgenländerin Sonja Völker wurde von der Wirtschaftskammer Wien mit dem „Handelshermes“ – der höchsten Auszeichnung des Wiener Handels – geehrt. Der Preis wurde 1988 als Auszeichnung für Persönlichkeiten kreiert, die besondere Verdienste um den Wiener Handel erworben haben.

WKW/Klemm

Sonja Völker betreibt in Wien unter dem Label „Herzilein" drei Modegeschäfte für Kinder und zwei Papeterien mit 17 Mitarbeitern. „Es steckt sehr viel Mut, Geschick und Können dahinter, gerade in Zeiten, in denen der stationäre Handel vor Herausforderungen steht, zu schaffen, was Sonja Völker geschafft hat“, so Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien.