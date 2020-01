Eberhardt: Training in den USA

Am kommenden Wochenende findet in Milton in Kanada der nächste Weltcup-Bewerb statt. Dabei geht es für die 25-Jährige aus Sankt Martin in der Wart (Bezirk Oberwart) um wichtige Weltranglistenpunkte. Sie fühlt sich gut vorbereitet.

„Das Training ist bisher gut. Ich habe alles durchziehen können. Das Wetter hat auch sehr gut mitgespielt. Jetzt liegt der Focus auf dem Weltcup. Wir werden am Donnerstag nach Milton anreisen. Es sind sehr viele gute Leute am Start. Ich bin glaub ich in guter Form und nehme mir wieder die Top Zehn vor“, so Eberhardt. Neben Verena Eberhardt wird auch Stefan Matzner – ihr Vereinskollege vom RSC Südburgenland – beim Weltcup in Milton an den Start gehen.