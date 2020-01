Leier übernimmt Ziegelwerk in Rumänien

Siceram beschäftige rund 250 Mitarbeiter und habe 2019 einen Umsatz von rund 22,1 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen sei nach der Übernahme Anfang Jänner ab sofort Teil der Leier-Gruppe und solle so schnell wie möglich eingegliedert werden. Die Präsenz am rumänischen Markt soll in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden.

ORF

2.700 Mitarbeiter und 40 Niederlassungen

Leier mit Sitz in Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) beschäftigt nach diesem Zukauf laut Unternehmensangaben nun rund 2.700 Mitarbeiter. Die Gruppe ist in sieben Ländern mit über 40 Niederlassungen tätig und hat 2019 einen Umsatz von rund 300 Mio. Euro erwirtschaftet. Wichtigstes Geschäftsfeld ist die Baustoffproduktion, zusätzlich ist man in den Bereichen Autohandel und -service, Immobilienentwicklung und -vermietung sowie in der Metallbearbeitung tätig.