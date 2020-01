Chronik

Ladendieb in Parndorf erwischt

Ein 34-Jähriger, der in mehreren Geschäften Kleidungsstücke gestohlen haben soll, ist am Dienstag in einem Einkaufszentrum in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) erwischt worden. Ein Angestellter eines Bekleidungsgeschäftes hatte den Diebstahl bemerkt. Der Mann zeigte sich nicht geständig.