Arbeitslosigkeit im Dezember gesunken

10.774 Burgenländerinnen und Burgenländer waren im Dezember ohne Job. Dazu kamen 1.538 Menschen in Schulungen. In Summe hatte 12.312 Personen keine Beschäftigung – um 0,7 weniger als im Dezember 2018. Die Zahl der beim AMS gemeldeten Personen geht überall zurück – mit Ausnahme des Bezirkes Jennersdorf: Dort gibt es um 17 Prozent mehr Arbeitslose als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Als Gründe dafür nennt das AMS die Schließung von Betrieben in der näheren Umgebung.

Rückgang bei Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen

Erfreut zeigt sich das Arbeitsmarktservice hingegen über die Entwicklung bei den Jugendlichen und den Langzeitarbeitslosen. Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen ist um 0,5 Prozent zurückgegangen – jene bei den Langzeitarbeitslosen um 6,8 Prozent. Als langzeitsarbeitslos gelten Personen, die seit mehr als zwölf Monaten keinen Job haben. Das betrifft im Burgenland 1.419 Frauen und Männer – um 104 weniger als noch im Dezember 2018.

Laut dem AMS haben die sozialökonomischen Projekte des Landes gegriffen und so vielen Langzeitarbeitslosen den Weg zurück in die Arbeitswelt ermöglicht. In Summe waren im Dezember 102.000 Burgenländerinnen und Burgenländer unselbstständig beschäftigt – um 1.000 mehr als im Dezember 2018. Für das Jahr 2020 geht das AMS von einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen aus. Die Abschwächung des Wirtschaftswachstums lasse darauf schließen, heißt es.