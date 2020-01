Zahlreiche Brände in der Silvesternacht

Meldungen über Verletzte durch Feuerwerkskörper seien keine eingegangen, teilte die Landessicherheitszentrale auf Anfrage der APA mit. Im Bezirk Neusiedl musste die Feuerwehr Gols ausrücken. Gegen 0.10 Uhr ging die Alarmierung ein. Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gols wurden die Silvesterfeierlichkeiten aufgrund eines Flurbrandes unterbrochen.

Auch im Bezirk Eisenstadt-Umgebung mussten einige Flurbrände gelöscht werden. Noch im alten Jahr, um 20.42 Uhr, musste die Feuerwehr Eisenstadt ausrücken. In einem Siedlungsgebiet kam es, vermutlich aufgrund ausgeleerter Asche, zu einem kleinen Flurbrand. Aufmerksame Anrainer entdeckten das Feuer und versuchten es mit mehreren Kübeln Wasser zu löschen. Die Feuerwehr löschte das Feuer dann weitläufig ab.

Um 23.58 Uhr musste die Feuerwehr Siegendorf zu einem Flurbrand ausrücken. Offenbar löste eine durch den starken Wind fehlgeleitete Rakete das Feuer hinter der Kirche aus. Nach einer knappen Stunde konnten die Freiwilligen den Einsatz beenden. Gegen 0.10 Uhr war es dann für die Feuerwehrmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wulkaprodersdorf soweit.

Strohballenbrand in St. Margarethen

Ein Flurbrand in St. Margarethen, am Güterweg Richtung Oslip beschäftigte ab 0.12 Uhr die Feuerwehren St. Margarethen und Oslip. Vier Strohballen dürften vermutlich wegen eines Feuerwerks Feuer gefangen haben, so die Feuerwehr St. Margarethen.

Fotostrecke mit 4 Bildern Facebook/Feuerwehr St. Margarethen Facebook/Feuerwehr St. Margarethen Facebook/Feuerwehr St. Margarethen Facebook/Feuerwehr St. Margarethen

Bezirk Mattersburg: Einiges zu tun zu Silvester

Im Bezirk Mattersburg blieben die Einsätze in der Silvesternacht bis auf einen in Walbersdorf aus, allerdings waren die Freiwilligen schon davor gefordert. In Sigleß mussten sie bereits um 14.45 Uhr zu einem kleineren Brand ausrücken, in Draßburg um 17.27 Uhr. In Rohrbach bei Mattersburg ging die Alarmierung um 18.20 Uhr ein. Nach etwas mehr als einer Stunde konnten die Feuerwehrleute nach getaner Arbeit wieder einrücken. Auch der Flurbrand in Walbersdorf war nach knapp einer halben Stunde um 21.37 Uhr gelöscht.

Brandeinsatz in Schachendorf

Während es im Bezirk Oberpullendorf ruhig geblieben sein dürfte, mussten im Bezirk Oberwart in Schachendorf die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner gegen 0.23 Uhr zu einem Flurbrand ausrücken. In Zahling (Bezirk Jennersdorf) wurden die Einsatzkräfte gegen 14.36 Uhr zu einem halbstündigen Brandeinsatz gerufen.

Gartenhütten- und Heckenbrand am Neujahrstag

In Rauchwart (Bezirk Güssing) zog ein Heckenbrand eine Gartenhütte in Mitleidenschaft. Gegen 8.08 Uhr wurden die Feuerwehren Rauchwart und St. Michael zu den Einsatz gerufen. Kurz vor 10.00 Uhr konnten die Einsatzkräfte die Löscharbeiten beenden.