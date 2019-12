Chronik

Kleidung gestohlen: Diebespaar gefasst

In Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Montag ein Pärchen nach Diebstählen in fünf Geschäften erwischt worden. Die 28-jährige Frau und ihr 26-jähriger Begleiter hatten nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland in einem Einkaufszentrum 26 Kleidungsstücke mitgehen lassen.