SVM: Dach des Gästesektors abgetragen

Das Dach der Gästetribüne besteht aus einer Plane und einer Stahlkonstruktion. „Die zur Tribüne gehörenden tragenden Rohre und Steher sind nicht betroffen“, erklärte der SV Mattersburg in einer Aussendung. Errichtet wurde die neue Tribüne erst vor knapp fünf Monaten. Grund dafür sind neue Bundesliga-Richtlinien, nach denen der Gästesektor überdacht sein muss. Der SV Mattersburg hat daraufhin zu Beginn der aktuellen Saison die neue Tribüne eröffnet.

„Tribüne von externen Sachverständigen geprüft“

Der Verein möchte den Vorfall nun so schnell wie möglich klären. Die Tribüne sei vor der Zulassung im Sommer von einem „externen Sachverständigen behördlich geprüft und bewilligt“ worden und habe seither allen Stürmen und Windböen standgehalten, so der aktuelle Tabellenvorletzte der Bundesliga. In Zusammenarbeit mit den zuständigen ausführenden Unternehmen sowie beigezogenen Sachverständigen werde der Vorfall nun aufgearbeitet.

Der SV Mattersburg startet am 7. Jänner in die Frühjahresvorbereitung. Das nächste Bundesligaspiel bestreitet der SV Mattersburg auswärts am 16. Feber bei Sturm Graz, das erste Bundesliga-Heimspiel findet am 22.Feber statt, zu Gast im Pappelstadion ist der SCR Altach.