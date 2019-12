Heuer 1.000 Geburten im KH-Eisenstadt

Seit den 1990er-Jahren hat sich die Anzahl der Geburten im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt annähernd verdoppelt. Erst im Vorjahr hat man die Marke von 1.000 Geburten pro Jahr, mit insgesamt 1.032 Babys, erstmals überschritten. Heuer wird es wieder eine vierstellige Zahl an Geburten geben.

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt

Am Sonntag kam das 1.000 Baby im heurigen Jahr in Eisenstadt auf die Welt, der kleine Noah. Er wurde am Sonntag um 12.14 Uhr geboren und ist das erste Kind von seinen Eltern Daniela und Patrick aus Schattendorf (Bezirk Mattersburg). Noah war bei seiner Geburt 53 Zentimeter groß und wog 3.264 Gramm. Mutter und Kind sind wohlauf.

Spezielle Station für Frühgeborene

Bei mehr als 1.000 Geburten pro Jahr hat das Krankenhaus Eisenstadt einen hohen Anteil an Risikoschwangerschaften, etwa an Früh- oder Mehrlingsgeburten. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder gelte als Schwerpunktkrankenhaus und komme mit seiner neonatologischen Intensivstation, einer speziellen Station für die Versorgung von Frühgeburten und Neugeborenen mit Fehlbildungen, auch einem überregionalem Versorgungsauftrag nach, hieß es in einer Aussendung. Außerdem stehe jungen Müttern rund um die Uhr ein breites Angebot zur optimalen Versorgung zur Verfügung.