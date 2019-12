Chronik

Detektive erwischten Ladendiebe in Parndorf

Eine vorweihnachtliche Diebestour in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) hat für drei Männer und zwei Frauen im Gefängnis geendet. Insgesamt sieben Personen wurden am Samstag von Detektiven beim Stehlen beobachtet und gestellt.