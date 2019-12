Tödlicher Unfall bei Nikitsch

Bei Nikitsch (Bezirk Oberpullendorf) prallten zwei Autos zusammen. Einer der Autolenker – ein Mann aus Ungarn – kam dabei ums Leben, auch sein Hund überlebte nicht. Der andere Autolenker und dessen Beifahrerin wurden verletzt. Sie stammen nach Angaben der Einsatzleitung ebenfalls aus Ungarn.

Freiwillige Feuerwehr Deutschkreutz

Im Bezirk Neusiedl am See sind am Samstagvormittag ebenfalls mehrere Menschen bei Unfällen verletzt worden: In Parndorf war nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland eine Frau (50) mit ihrem Pkw ins Heck eines Postfahrzeugs gekracht, dessen ungarische Lenkerin (26) im Stop-and-go-Verkehr auf der B10 vor einem Kreisverkehr angehalten hatte. Die 50-Jährige wurde dabei verletzt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zwischen Halbturn und Frauenkirchen waren laut LSZ zwei Pkw kollidiert. Dabei wurde eine Person eingeklemmt. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ wurde alamiert, außerdem rückten das Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Halbturn und die Polizei aus.