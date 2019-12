Chronik

Auto im Neusiedler See

Eine Passantin hat am Mittwochnachmittag beim Yachthafen in Jois (Bezirk Neusiedl am See) eine interessante Entdeckung. Im Bereich eines unbefestigten Weges neben der Einfahrt zum dortigen Yachtkanal stand ein schwarzer Kleinwagen rücklings auf der Böschung zum Neusiedler See, wobei sich die linke hintere Seite des Pkw bereits im Wasser befand.