Energie Burgenland investiert Millionen

Die Energie Burgenland konnte den Umsatz um mehr als 20 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr auf 338,6 Millionen steigern, erklärt Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits. Das entspricht einem Plus von 6,4 Prozent. „Wir hatten ein außerordentlich gutes Windaufkommen, wir haben den erzeugten Windstrom deutlich besser vermarktet und auch im Bereich Key-Account, im Vertrieb, gute Abschlüsse und mehrere kleinere Faktoren, die dazu beigetragen haben.“

ORF

Größtes Investitionsprogramm in der Geschichte

Dieses Ergebnis ermöglicht das größte Investitionsprogramm in der Geschichte der Energie Burgenland. In den kommenden fünf Jahren sollen rund 420 Millionen Euro investiert werden. 150 davon aus Eigenmitteln. Rund 233 Millionen Euro fließen in den Ausbau der bestehenden Windkraftanlagen. 115 Millionen werden in den Netzausbau investiert – mehr als 30 Millionen in Photovoltaik-Anlagen, nochmal so viel in die Fernwärme. Diese nachhaltigen Investitionen tragen auch dazu bei, die Klimaziele zu erreichen, so Vorstandsdirektor Alois Ecker: „Die vorige Bundesregierung hat ja Ziele gesteckt. Das sind große Ziele. Wir sind jedenfalls mit dabei, die Rahmenbedingungen müssen allerdings stimmen.“ 30 neue Arbeitsplätze sollen bis 2025 geschaffen werden. Der Ausstieg aus hochspekulativen US-amerikanischen Wertpapieren, hat der Energie Burgenland 1,7 Millionen in die Kassa gespült.

Modernisierung und Erschließung neuer Flächen

Das 420 Millionen schwere Investitionsprogramm wurde am Dienstag in einer Aufsichtsratssitzung beschlossen, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Energie Burgenland, Geschäftsführer der Landesholding Hans Peter Rucker: „Das ist eine Fortsetzung der erfolgreichen Strategie, wo wir ganz stark auf Regionalität setzen, auf Investitionen, auf Projekte im Bundesland Burgenland und wo wir auch ganz stark auf Ökologie setzen – auf Wind, Photovoltaik und Fernwärme“

Neben dem Austausch älterer Windenergieanlagen gegen modernere, leistungsfähigere Modelle, plant Österreichs größter Windstromproduzent auch neue Flächen im Burgenland zu erschließen. So will man in den kommenden Jahren etwa einige neue Windräder im Bezirk Oberpullendorf errichten.