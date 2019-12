Europäischer Stahlbaupreis für Unger Steel

Die Unger Steel Group wurde heuer sozusagen Stahlbau-Europameister. Diesen Titel holte das Oberwarter Unternehmen auch schon 2007, 2009 und 2015. Die Freude über die Auszeichnung ist groß, sagte Bernd Mühl, der Geschäftsbereichsleiter für Stahlbau der Unger Steel Group: „Man ist natürlich sehr positiv überrascht im Unternehmen über solche Auszeichnungen, und wir halten die Auszeichnungen auch sehr in Ehren. Sie sind natürlich eine Bestätigung für die Ingenieursleistung, die man in diesen Projekten erbringt, und es ist eine Bestätigung für die Mitarbeiter, dass man hier am richtigen Projekt mitgearbeitet hat.“

1.600 Tonnen Stahl in ÖAMTC-Zentrale

Heuer wurde das Unternehmen für den Bau der ÖAMTC-Zentrale in Wien ausgezeichnet. Rund 1.600 Tonnen Stahl wurden verbaut. Die Unger Steel Group errichtete die Ringfassade, die Hochgarage, die Hubschrauber-Landefläche sowie den Heliport. Die Stahlkonstruktion für die markante Ringfassade ist einer Felge mit fünf Speichen nachempfunden – das hat die Jury besonders beeindruckt. Beim Bau gab es laut dem Geschäftsbereichsleiter viele Herausforderungen: „Einerseits gab es auf der Baustelle sehr wenig Platz, weil in unmittelbarer Nähe die Südosttangente vorbeiführt. Andererseits war es so, dass unter unserer Stahlkonstruktion, also unter dieser Ringfassade, permanent Material ein- oder ausgebracht werden musste.“

ÖAMTC/Toni Rappersberger

Die Unger Steel Group arbeitet auch derzeit wieder an einigen Projekten die in Zukunft für eine Auszeichung in Frage kommen könnten, heißt es. Der Stahlbau-Europameistertitel könnte also durchaus verteidigt werden.