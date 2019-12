Neues Buch von Gerhard Altmann

Den Blick auf seine Heimatstadt Rust liebt der 53-jährige Schriftsteller Gerhard Altmann besonders. Viele seiner Gedichte sind hier entstanden. Die Spielarten der Jahreszeiten und die Natur dominieren Altmanns poetische Texte. „Eigentlich gab es immer die Garantie, dass wenn ich im Freien war, so viele Bilder auf mich eingeprasselt sind, dass immer Texte daraus entstanden sind“, so Altmann.

Wie kurze Appetithappen setzt Gerhard Altmann lediglich Fragmente seiner Gedichte in sein neues Buch. Er wählt dafür Teile aus bestehenden Gedichten heraus. „Eigentlich ist das alles eine Spielkiste – und was macht mehr Spaß als spielen“, sagte Altmann.

Gerhard Altmann liest aus seinem neuen Buch Das zehnte Buch heißt „mit mir umarmt dich das meer“.

Literarische Freiheit

In den vergangenen 25 Jahren hat Gerhard Altmann zehn Bücher veröffentlicht. Seine Auftritte leben von seiner Vortragskunst und seinem charmanten Witz – legendär ein Abend in Pöttsching, an dem Altmanns Texte von unterschiedlichsten Menschen interpretiert wurden. Der Schriftsteller lernte mit der Zeit, sich literarische Freiheit zu erlauben. „Das ist meine Welt. Wenn ich schreib’, dann gibt es keine Spielregeln – und wenn, dann mach ich sie mir selbst“, so Altmann.