Niessl: Schulen für Sportvereine öffnen

Sport Austria untermauerte die Forderung Niessls am Dienstag mit einer entsprechenden Studie. Demnach besteht bei Vereinen Bedarf an knapp einer Million Stunden an Kapazitäten für Trainings und andere Vereinsaktivitäten. Die Öffnung der Schulsportstätten hätte auch einen positiven gesundheitlichen Aspekt, sagte Sport-Austria-Präsident Hans Niessl.

Neuerlicher Anlauf zur Öffnung

Das sei ein Thema, dass bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten diskutiert werde und dennoch gebe es Defizite. Wenn man es wolle, dass die Sportstätten geöffnet werden, dann würde es auch sehr kostengünstige Lösungen dafür geben, so Niessl. Diese Lösungen wolle man im Sinne einer gesunden Jugend anstreben. Man wolle nun wieder einen Anlauf unternehmen und alles versuchen, damit nun auch der Durchbruch gelinge, sagte Niessl.

Sport Austria ist die Dachvereinigung des österreichischen Sports, in der alle Verbände österreichweit vertreten sind. Die Vereinigung hieß bis heuer Bundessportorganisation und wurde nun umbenannt. Seit wenigen Wochen ist Hans Niessl neuer Präsident – mehr dazu in Sport Austria: Hans Niessl neuer Präsident.