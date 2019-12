Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Die 20-jährige Frau wurde bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde von den Rettungskräften in das Spital nach Feldbach (Steiermark) gebracht. Der 38-jährige Fahrer des zweiten Autos wurde schwer verletzt.

Die 20-Jährige war mit ihrem Auto in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Sie prallte daraufhin in das entgegenkommende Fahrzeug des 38-Jährigen. An bei den Fahrzeugen entstand laut Polizei Totalschaden.

Im Einsatz waren ein Notarztwagen, zwei Rettungswagen, die Feuerwehren aus Königsdorf und Henndorf sowie die Polizei, so die Landessicherheitszentrale Burgenland. Genauere Details zum Unfallhergang waren noch nicht bekannt.