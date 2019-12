Altglas-Sammlung: Rekord erwartet

Im Vorjahr lagen die Burgenländerinnen und Burgenländer beim Glassammeln über dem Österreich-Schnitt. „Die Burgenländer sind überdurchschnittlich gute Glas-Sammler und Glassammlerinnen. Wir haben in Österreich pro Kopf circa 27 Kilo Jahressammlung, und die Burgenländer liegen mit 30 Kilo pro Kopf deutlich darüber“, so Harald Hauke, Geschäftsführer der Austria Glasrecycling.

2018: 250.000 Tonnen Altgas gesammelt

Noch ist das Jahr nicht zu Ende – Hauke geht aber trotzdem davon aus, dass es in Österreich zum wiederholten Male einen neuen Rekordwert beim Glasrecycling geben wird. „Wir hatten 2018 ja einen Rekordwert mit knapp 250.000 Tonnen Altgas, das wir dem Recycling zugeführt haben, und wir sind – das können wir heute schon sagen – sicher, dass wir 2019 deutlich über 250.000 Tonnen in Österreich gesammelt haben werden.“

Weihnachten und Silvester ausschlaggebend

Grund für die Zuversicht ist Weihnachten und Silvester, die Sammelmenge ist in diesem Zeitraum traditionell besonders hoch. Ein neuer Rekord beim Altglassammeln ist also in Griffweite. Da die Weihnachts- und Silvesterzeit für die Müllentsorgung eine besonders arbeitsintensive Zeit ist, hofft Harald Hauke von der Austria Glasrecycling auf Verständnis, falls Glasbehälter noch nicht entleert sind: „Wenn einmal irgendwo ein überfüllter Glasbehälter steht, bitte ein bisschen verständnisvoll sein, unsere Partner arbeiten durch und versuchen, das Glas schnell zu entsorgen.“

Vorsicht beim Weihnachtsmüll

Darüberhinaus bittet Hauke um Vorsicht bei der Entsorgung des Mülls nach Weihnachten. Christbaumkugeln oder Glasvasen gehören zum Restmüll, und nicht in den Altglasbehälter. Zu guter Letzt bittet Hauke darum, zu Silvester davon abzusehen, Feuerwerkskörper in Altglasbehälter zu werfen. Das komme fast jedes Jahr vor und sei nicht nur gefährlich, sondern sorge auch für einen immensen Sachschaden.