Politik

Doskozil: „SPÖ muss sich neu positionieren“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sagte in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag, dass sich die SPÖ neu positionieren müsse. Die Sozialdemokratie habe ihre Glaubwürdigkeit verloren. Doskozil sprach sich auch gegen eine Personaldiskussion in der SPÖ aus.