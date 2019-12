Stegersbach: Fußballzentrum für Mädchen

Seit vielen Jahren schon hat die HAK Stegersbach unter anderem einen Schwerpunkt für Golf, Volleyball oder Fußball für Burschen. Mit dem neuen Frauenfußballzentrum richtet sich die Schule jetzt an fußballbegeisterte Mädchen im Alter von 14 bis 19 Jahren. „Es war eigentlich eine Schulinitiative, wo engagierte Lehrer und auch ein engagierter Direktor Frauenfußball als eine wachsende Sportart erkannt haben“, so Sportlandesrat Christian Illedits (SPÖ).

„Wir haben seit zehn Jahren einen Schwerpunkt für Fußball. Wir haben im Jänner immer Tag der offenen Tür und 2019 war es eben so, dass viele Mädchen ihr Interesse bekundet haben“, so der Koordinator des Frauenfußballzentrums Joachim Steiner.

ORF

In einer dualen Ausbildung absolvieren die Mädchen entweder die fünfjährige Handelsakademie oder die dreijährige Handelsschule – und bekommen dazu noch eine professionelle fußballerische Ausbildung. „Um so ein Projekt umsetzen zu können, bedarf es eines gewissen Geistes den auch die Lehrer und Lehrerinnen leben. Man muss für den Sport da sein, diese Einstellung haben und dafür brennen. Ich glaube, in der HAK Stegersbach sind die Lehrer und der Schulleiter da, die das gewährleisten“, sagte Harald Ziniel von der Bildungsdirektion.

Qualitätssteigerung beim Frauenfußball

In einer Woche finden sechs Trainingseinheiten statt: Drei am Vormittag während der Schulzeit und drei am Nachmittag, die vom Frauen Bundesligaverein FC Südburgenland durchgeführt werden.

„Das ist sehr wichtig. Ich glaube und bin sicher, dass es zu einer Qualitätssteigerung des Mädchen- und Frauenfußballs führen wird, weil viel mehr Trainingseinheiten möglich sind. Ich erwarte mir, dass auch für unseren Verein etwas herausschaut und die eine oder andere talentierte Spielerin zu unserem Verein kommt“, so die Obfrau des FC Südburgenland Christine Koch. Ankick für das Frauenfußballzentrum an der HAK Stegersbach ist im nächsten Schuljahr.