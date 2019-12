BH Oberpullendorf: Neue Bürgerservicestelle

Das Foyer in der Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf ist freundlich und hell, Aufschriften und Wegweiser sind in einem einheitlichen Design gestaltet. Im Erdgeschoss wurde alles zusammengefasst, was möglichst schnell erledigt werden soll, etwa Reisepass und Führerschein. Insgesamt bietet das neue Bürgerbüro viele kleine Verbesserungen für Mitarbeiter und Bürger, sagte Bezirkshauptmann Klaus Trummer.

„Ich denke, für den Bürger ist es so, dass die Wartezeiten sicherlich optimiert werden können. Wir haben einen entsprechend ausgestalteten Wartebereich gemacht, wo man in Ruhe warten kann, auch wenn mehr Andrang da ist. Ebenso haben wir verschiedene Dinge mit umgesetzt – von den Sanitär-Anlagen über den Aufzug bis hin zur Barrierefreiheit“, so Trummer.

Schwerpunkte in Bezirkshauptmannschaften

In den vergangenen Jahren wurden sechs der sieben Bezirkshauptmannschaften neu gestaltet, nur Mattersburg steht noch aus. In Summe wurden rund zwölf Millionen Euro investiert. Auf den Umbau in Oberpullendorf entfallen 930.000 Euro, sagte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). „Es waren hier natürlich auch bei den Umbauarbeiten sehr viele Firmen aus dem Bezirk tätig. Das stärkt die regionale Wirtschaft und auch das Wachstum in der Region“, so Dorner.

ORF

Die Verwaltung soll näher zum Bürger. Die Zeiten, in denen alles in Eisenstadt zentralisiert war, sind vorbei, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Teile der Kulturabteilungen kommen nach Mattersburg. Die Baudirektion werde zum Teil nach Neutal verlegt und in den Bezirkshauptmannschaften würden Schwerpunkte gesetzt.

„Wir werden jetzt den Startschuss geben in Güssing ein zentrales Strafamt für das ganze Burgenland zu etablieren. Das bedeutet in einer ersten Phase sieben Mitarbeiter, in der Ausbauphase ab 2021 insgesamt 27 Mitarbeiter“, sagte Doskozil. Dies seien hochqualifizierte Jobs für eine strukturschwache Region, so Doskozil.