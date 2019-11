Eberhardt in Hongkong im Einsatz

Das Omnium ist ein vierteiliger Bahnrad-Mehrkampf, die Disziplin zählt zum Olympiaprogramm. Dabei muss die Athletin in vier verschiedenen Bahnrad-Disziplinen antreten. Dem Scratch (7,5 Kilometer) dem Punktefahren, dem Temporennen (7,5 Kilometer) und dem Ausscheidungsfahren (20 Kilometer).

„Am Samstag Vormittag fahre ich den Scratch Vorlauf und am Abend dann das Finale. Das wird dann wieder mein Aufwärmen fürs Omnium am Sonntag. Da dürfen dann nur alle starten sie sich für Weltcup-Läufe qualifiziert haben. Das bedeutet hier gibt es keinen Vorlauf“, so Eberhardt.

Verena Eberhardt

Entspannung auf dem Hausboot

Seit Mittwoch ist die 24-jährige aus Sankt Martin in der Wart (Bez. Oberwart) bereits in Hongkong. Während der kommenden Tage bewohnt sie ein Hausboot. Da kann sie nach den anstrengenden Bahnrad-Weltcup-Bewerben entspannen. „Wir haben eine ganz interessante Unterkunft, wir sind auf einem Hausboot, da kann man schön an Deck relaxen. Man muss aber jedes Mal wenn man an Land will, den Vermieter fragen, ob er uns mit einem kleinen Schlauchboot rüberfährt an Land. Es ist einmal was anderes aber ziemlich cool.“

Eberhardt möchte beim Weltcup-Bewerb in Hongkong, aber auch in den noch folgenden vor Olympia so viele Punkte wie möglich sammeln, um sich für die Sommerspiele 2020 in Tokio zu qualifizieren.