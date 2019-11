Alkolenker nach Unfall geflüchtet

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B 50 im Ortsgebiet von Neusiedl am See zwischen den beiden Kreisverkehren zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Ein 55-Jähriger aus Neusiedl am See geriet dabei mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und der entgegenkommende 25-jährige Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt.

Zeugen verfolgten den Fahrerflüchtigen

Der 55-Jährige fuhr ohne anzuhalten weiter und bog in einen Schotterweg ein. Er wurde von Zeugen des Unfalls verfolgt und diese verständigten umgehend die Polizei. Die Polizei stoppte den Mann wenig später mit einem platten Reifen.

Lenker wird angezeigt

Durch den Unfall wurde der 25-jährige Mann verletzt und mit der Rettung in die Unfallambulanz Frauenkirchen gebracht. Der Alkomattest beim fahrerflüchtigen Lenker verlief positiv und der Führerschein wurde ihm vor Ort abgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt und BH Neusiedl am See angezeigt.