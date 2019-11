Mehrere Diebstähle aufgeklärt

Aus einem Selbstbedienungscontainer in Neusiedl am See wurden in der Zeit von Mitte August bis Mitte September des heurigen Jahres mehrere Male Lebensmittel gestohlen. Dabei entnahmen eine 45-jährige Frau und ihr 20-jähriger Sohn Gemüse, Eier, Milch- und Fleischprodukte aus dem durchgehend geöffneten Container, ohne die Waren zu bezahlen.

Beschuldigte geständig

Durch intensive Ermittlungen gelang es den Polizeibediensteten, die Diebstähle aufzuklären. Die beiden Beschuldigten zeigten sich bei den Einvernahmen geständig. Die Gesamtschadenssumme bewegt sich im dreistelligen Eurobereich, zwischen dem Geschädigten und den beiden Verdächtigen wurde eine Schadenswiedergutmachung vereinbart.

Hanfdiebstahl in Mattersburg geklärt

Aus dem Lichthof eines ehemaligen Einkaufszentrums in Mattersburg wurden Mitte September des heurigen Jahres fünfzehn Hanfstauden abgeerntet und gestohlen. Die Blüten und Samen der Pflanzen enthielten kein THC und waren ausschließlich zur Weiterverarbeitung zu Genuss- und Lebensmitteln geeignet.

Ein 20-jähriger Mann gestand nun im Zuge einer Befragung, die Pflanzen damals entwendet zu haben. Die Gesamtschadenssumme bewegt sich im vierstelligen Eurobereich, der Mann wurde angezeigt und ist auf freiem Fuß.