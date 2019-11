Beste Rotweine in der Hofburg prämiert

Die Wiener Hofburg bildete erneut den perfekten Rahmen für die große Falstaff-Rotwein-Gala. Der diesjährige Falstaff-Sieger ist Gerhard Markowitsch aus Göttlesbrunn. Er hat mit seiner Cuvee Ried Rosenberg 2017 die hochkarätige Jury überzeugt. Insgesamt wurden 1.450 Rotweine aus Wien, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland von den Falstaff-Testern verkostet.

600 Weine zum Verkosten

Rund 600 Rotweine konnten an diesem Abend probiert werden. Bei der Falstaff-Prämierung konnten die Burgenländer als Sortensieger überzeugen. „Wir sind es jetzt zum dritten Mal in Folge mit dem Gritschenberg. Das ist natürlich ein Grund zur Freude und Bestätigung in diese Richtung weiterzumachen“, so Winzer Hans Nittnaus aus Gols.

Burgenländer überzeugen als Sortensieger

"Cabernet Sauvignon ist meine persönliche Lieblingssorte. Ich sage immer: „Life is a Cabernet". Es ist nicht immer einfach, weil er sehr ruppig und intensiv ist, aber der 2017-Jahrgang hat gezeigt, was diese Sorte kann“, so Winzer Erich Scheiblhofer aus Andau.

„Natürlich ist es eine Bestätigung der Arbeit, weil wir investieren natürlich ganzes Jahr sehr viel Zeit in den Weingarten, was die Qualität unseres Traubenmaterials betrifft. Das versuchen wir dann im Keller so schonend wie möglich weiter zu verarbeiten“, so Horst Gager aus Deutschkreutz.

Burgenländer setzen sich bei Rotwein Grand Prix durch

„Das Burgenland ist immer noch klar die dominante Region für den qualitativ hochwertigen Rotwein. Aber sie haben Konkurrenz bekommen, einerseits aus der Thermenregion und natürlich aus dem Carnuntum-Gebiet“, so Falstaff-Chefredakteur Peter Moser. Beim sogenannten Rotwein Grand Prix setzten sich aber wieder drei Burgenländer durch: Pia Strehn aus Deutschkreutz, Markus Iro aus Gols und Hannes Reeh aus Andau.