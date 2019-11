Tschürtz zu Strache-Comeback: Abwarten

Man müsse das nächste halbe Jahr einmal beobachten, was bei diesen Ermittlungen herauskomme oder nicht herauskomme, so Tschürtz, der aber auch meinte: „Das ist nicht das Thema hier im Burgenland, sondern wir konzentrieren und auf die Burgenland-Wahl.“ Im Burgenland findet ja am 26. Jänner 2020 die Landtagswahl statt.

Nachdem Strache am Samstag einen Überraschungsauftritt bei einer Raucherdemo in Wien absolviert hatte, brachte er in einem Facebook-Posting sein politisches Comeback als Wiener Parteichef ins Spiel. Die Wiener FPÖ konnte das „nicht nachvollziehen“ – mehr dazu in Strache bietet sich als Wiener Parteichef an.