Reaktionen zur Steiermark-Wahl

Die ÖVP eroberte am Sonntag bei der Landtagswahl in der Steiermark mit deutlichen Zugewinnen Platz eins. Zugewinne gab es auch für die Grünen. Deutliche Verluste mussten FPÖ und SPÖ hinnehmen – mehr dazu in steiermark.ORF.at.

Steiner: „Großartiger Erfolg“

Der burgenländische ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner sprach angesichts der Zugewinne der steirischen Volkspartei von einem „großartigen Erfolg". Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer habe mit seinem Team in den vergangenen Jahren „hervorragende Arbeit mit Hausverstand für die Steirerinnen und Steirer geleistet“, so Steiner.

Fürst: „Achtbares Ergebnis mit bitterem Beigeschmack“

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst bezeichnete das Abschneiden der steirischen Sozialdemokraten als „achtbares Ergebnis mit einem bitteren Beigeschmack“. Das Abschneiden der SPÖ Steiermark müsse „im Lichte der Ereignisse im Jahr 2015 bewertet werden, wo der damalige Landeshauptmann Franz Voves den Landeshauptmann-Sessel an die ÖVP verschenkt hat, weil ihn diese politisch erpresste. Viele Wählerinnen und Wähler der SPÖ Steiermark haben das damals nicht verstanden, das wirkt noch bis heute nach“, so Fürst.

Molnar: „Kein überraschendes Ergebnis“

„Angesichts der Umstände kein sonderlich überraschendes Ergebnis“ – so kommentierte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar das Abschneiden der steirischen FPÖ. Die Rahmenbedingungen seien diesmal nicht mit jenen von vor fünf Jahren vergleichbar, so Molnar, der von einer „unfassbaren Kampagne gegen die FPÖ“ in den letzten Wochen sprach. „Seit der EU-Wahl pendeln wir uns bei jeder Wahl in der steirischen Größenordnung ein. Das stimmt uns im Burgenland im Hinblick auf den Jänner durchaus positiv“, so Molnar.

Petrik: „Historisches Ergebnis“

Die Landessprecherin der Grünen, Regina Petrik, bezeichnete das Ergebnis der steirischen Grünen als „historisch“. Dieses Ergebnis bringe zwar „neuen Rückenwind“, dennoch habe jede Landtagswahl ihre eigenen Dynamiken. Im Burgenland werde das Vorzugsstimmen-Wahlsystem großen Einfluss auf das Ergebnis haben, so Petrik.

„Daher werden wir bei der burgenländischen Landtagswahl inhaltlich genauso wie im Bund und in der Steiermark auf die zentralen Themen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz setzen, auf sozialen Zusammenhalt und auf Transparenz und Kontrolle“, so Petrik.