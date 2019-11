„Textfunken“-Finalisten stehen fest

Zwei Frauen und drei Männer schafften es ins Finale von „Textfunken“. Da heuer Liedtexte – Worte wie Musik – gesucht waren, sind auch Musikschaffende darunter. Es sind dies die Dialektsängerin Verena Göltl aus Gols, der Liedermacher Max Schabl aus Pilgersdorf und der ehemalige Garish-Musiker Kristoff (Christoph) Jarmer aus Mattersburg, die Gymnasiallehrerin Andrea Kerstinger aus Niktisch sowie der Pensionist Manfred Wenzl aus Rehgraben.

Preisträger werden am 11. Dezember präsentiert

In der Jury waren Barbara Mayer, Leiterin des Literaturhauses Mattersburg und Michael Tanczos, Musiker und Mitarbeiter eines Musikverlages sowie die Kulturredakteurinnen des ORF Burgenland. Die Texte zeichnet eine gekonnte Rhythmik und besonderes Sprachgefühl aus und sie kreisen thematisch um Liebe, Stolz und Abschied, sowie um digitale Lebenswelten.

Ab 1. Dezember können die fünf Finaltexte des ORF-Literaturwettbewerbes „Textfunken“ auch online bewertet werden – hier auf burgenland.ORF.at. Alle fünf Finalistinnen und Finalisten und ihre Texte werden live bei einem „Funksalon“ am 11. Dezember im ORF Funkhaus in Eisenstadt präsentiert und in diesem Rahmen werden auch die Jury- und Publikumspreise vergeben.