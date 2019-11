Streit um Bildungscampus in Kleinmutschen

Zur Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf gehören die Ortsteile Frankenau, Großmutschen, Kleinmutschen und Unterpullendorf. Das Gemeindeamt ist in Frankenau, der Kindergarten in Kleinmutschen und die Volksschule derzeit in Unterpullendorf. Für viele Unterpullendorfer entspricht das einer gerechten Verteilung der wichtigen Einrichtungen auf alle Ortsteile.

Bürgermeisterin für Campus

Doch für Bürgermeisterin Angelika Mileder (ÖVP) hätte die Errichtung eines Bildungscampus in Kleinmutschen viele Vorteile. Ein Kindergartenkind gewöhne sich schon an die Schule und der Übergang von Kindergarten in Schule werde dadurch für das Kind erleichtert. Auch für Eltern eines Kindergarten- und Volksschulkindes sei es ein Vorteil, wenn sie die Kinder nur zu einem Standort bringen müssten.

300 Unterschriften für Standort Unterpullendorf

Die Unterpullendorfer sind damit nicht zufrieden und sammelten mehr als 300 Unterschriften für den Verbleib der Schule im Ortsteil. Initiator der Unterschriftenaktion ist der Unterpullendorfer Thomas Schreiner. Die Verteilung der öffentlichen Einrichtungen auf die Ortsteile sei für das Zusammenleben sehr wichtig. Die Unterpullendorfer setzten sich jetzt dafür ein, dass die Schule erhalten bleibe und nicht weggenommen werde.

Verhandlungen gehen weiter

Die Kosten für den Standort Kleinmutschen sind bereits berechnet. Das Gesamtpaket ohne Außenanlage beziehungsweise Turnraumausstattung und – einrichtung betrage 2,4 Millionen Euro, sagte Bürgermeisterin Mileder. Inzwischen wurde auch ein Architekt mit der Kostenschätzung für den Standort Unterpullendorf beauftragt. Stehen diese fest, gehen die Verhandlungen in die nächste Runde.