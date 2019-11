Für Kinder in Not: „Burgenland schenkt“

Schon im vergangenen Jahr hat der Verein „Herzenserfinder“ im Raum Eisenstadt in enger Kooperation mit der Volkshilfe über 300 Geschenke an armutsgefährdete Kinder verteilt. „Jetzt haben wir dieses Projekt übernommen, und wollen es im ganzen Burgenland möglich machen, dass unschuldig in Not geratene Kinder auch Weihnachten feiern dürfen“, so Verena Dunst, Präsidentin der Volkshilfe.

Mit einer Homepage wird die Aktion nun von der Volkshilfe neu gestartet. Schon jetzt sind auf der Seite rund 100 Kinderwünsche registriert worden. „Man hat die Möglichkeit als Spender dort den Wunsch zu erfüllen. Man gibt die Daten ein, der Spender bekommt ein Bestätigungsemail“, so Georg Stenger, Geschäftsführer der Volkshilfe Burgenland. Die Daten der Spender bleiben anonym. Von den bedürftigen Kindern scheint lediglich der Name, das Alter und der Wohnbezirk auf.

6.000 Kinder im Burgenland armutsgefährdet

Dass die Anonmyität der Kinder und der Spender gewahrt bleibt, ist der Volkshilfe ein großes Anliegen. Armutsgefährdete Kinder sind ohnehin oft von sozialer Isolation betroffen. In Österreich ist laut Volkshilfe-Sozialexpertin Judith Ranfler jedes fünfte Kind von Armut betroffen. „In Zahlen bedeutet das, dass österreichweit 327.000 Kinder armutsgefährdet sind, im Burgenland sind es ungefähr 6.000 Kinder“, so Ranfler.