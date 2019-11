In Eisenstadt öffnet der traditionelle Christkindlmarkt am 22. November erstmals seine Tore. Bis 24. Dezember gibt es dort Speis, Trank und Kunsthandwerk. Am 1. Dezember zieht dann Frau Holle ins Eisenstädter Rathaus ein, wo sie den jungen Besuchern bis 23. Dezember täglich um 17.00 Uhr eine Weihnachtsgeschichte erzählen wird.

Weihnachten im Schloss

An zwei Wochenenden – von 6. bis 8. und von 13. bis 15. Dezember – wird es in Eisenstadt dann auch in den Prunkräumen und im Innenhof des Schlosses Esterhazy weihnachtlich. Beim von den Esterhazy-Betrieben veranstalteten Adventmarkt bieten rund 50 Aussteller Kunsthandwerk. Für die jungen Gäste wird am 6. Dezember um 16.00 Uhr auch der Nikolo dem Schloss einen Besuch abstatten.

ORF

Die Esterhazy-Betriebe veranstalten außerdem von 29. November bis 1. Dezember einen Adventmarkt auf der Burg Forchtenstein sowie von 6. bis 8. Dezember im Schloss Lackenbach. Im Mittelburgenland wird unter anderem am ersten Adventwochenende im Schloss Kobersdorf Advent gefeiert.

Advent rund um den See

Rund um den Neusiedler See erwartet die Besucher ein breites Angebot an weihnachtlichen Feierlichkeiten: Zum Flanieren laden etwa die Adventmärkte im Schloss Kittsee (30. November bis 1. Dezember bzw. 6. Dezember bis 8. Dezember) und im Schloss Halbturn (29. November bis 15. Dezember) ein. Highlight beim Halbturner Schlossadvent sind dabei auch heuer wieder die Kutschenfahrten.

Auch Rust lädt wieder zum weihnachtlichen Spaziergang ein. Dort gibt es bei der „Adventmeile“ von 22. November bis 22. Dezember weihnachtliche Köstlichkeiten und Kunsthandwerk. Lesungen und Konzerte können außerdem beim Adventmarkt am Hauptplatz in St. Margarethen (22. bis 24. November, 30. bis 1. Dezember, 6. bis 8. Dezember) besucht werden.

ORF

Kunst und Kulinarik auch im Landessüden

Aber auch im Südburgenland ist im Advent einiges los: Kunsthandwerk, hausgemachte Köstlichkeiten und Blasmusik gibt es etwa beim Lockenhauser Adventmarkt von 1. bis 15. Dezember oder in der Kellergasse Heiligenbrunn von 7. bis 8. Dezember.

Ins weihnachtliche Mittelalter reisen können die Besucher am 1. Dezember beim mittelalterlichen Christkindlmarkt in Stadtschlaining. Bei Handwerks- und Bauernmarkt, mittelalterlicher Musik und einer Weihnachtsbastelwerkstatt können sich die Besucher dort auf die besinnliche Zeit einstimmen. Keramik, Schmuck und Weihnachtsdekoration gibt es hingegen beim „Advent auf Schloss Tabor“ in Neuhaus am Klausenbach – von 7. bis 8. Dezember und von 14. bis 15. Dezember.