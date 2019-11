Politik

Petrik: „Müssen das Wagnis eingehen“

Die GRÜNEN haben am Sonntag im erweiterten Bundesvorstand einstimmig entschieden, zu Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP bereit zu sein. Das gab Bundessprecher Werner Kogler am Nachmittag in einer Pressekonferenz nach der Gremiumsitzung bekannt. Die Landessprecherin der GRÜNEN Regina Petrik sagte, dass man „das Wagnis eingehen müsse“.