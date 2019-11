In Österreich müssen Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung genauso zur Verfügung stehen, wie für die Allgemeinheit. Das ÖZIV Burgenland Gütesiegel zeigt an, dass Gebäude barrierefrei sind. Die Kategorien Mobilitäts-, Seh- und Hörbehinderung werden jeweils in Form eines Schlüssels angezeigt. Somit werden im Idealfall drei Schlüssel verliehen.

Seit 1. November gibt es dann auch Rechtssicherheit bezüglich gesetzlicher Vorgaben laut Behindertengleichstellungsgesetz. Das gilt für Gebäude, die ab diesem Datum das Gütesiegel verliehen bekommen und alle drei Kategorien erfüllen.

ORF

Barrierefreiheit von Vorteil

Laut einer Studie der Statistik Austria aus dem Jahr 2015, haben mehr als 18 Prozent der österreichischen Bevölkerung eine dauerhafte Beeinträchtigung. Österreichweit sind das rund 1,6 Millionen Menschen, im Burgenland zirka 54.000. Doch nicht nur für Menschen mit Behinderung ist Barrierefreiheit ausschlaggebend, sie gewinnt immer mehr an Bedeutung. Auch für Senioren, Menschen mit Verletzungen, sowie für Eltern mit Kinderwägen stellt Barrierefreiheit einen großen Vorteil dar.