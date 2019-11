Der Sonderpreis „Der burgenländische Musikant“ wurde von Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) in Vertretung des Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil vergeben. Der MV „Heimattreue“ Baumgarten wurde vor 55 Jahren von Rudolf Hausmann gegründet und legt großen Wert auf die Jugendarbeit. Der Beiname „Heimattreue“ leitet vom gleichnamigen Marsch von Hans Kliment ab. Der Verein hatte zur Gründung 12 Musiker, davon 8 Jungmusiker. Erwähnenswert ist, dass nach den über 55 Jahren noch immer vier dieser Musiker des Gründungsjahres auch heute noch als aktive Musiker mitspielen – nämlich Karl Makovich (Bariton), Franz Radits, Rudolf Radits (beide Flügelhorn) und Stefan Dorner (Bass).

Derzeit besteht der Verein aus bis zu 40 Musikerinnen, Marketenderinnen und Musikern. In Ausbildung sind acht Jungmusikerinnen und Jungmusiker, von denen zwei als aktive Musiker den Verein schon unterstützen. In den über 55 Jahren seines Bestehens hat der verein zahlreiche Musikreisen ins Ausland und im Inland unternommen und ist ein Teil des kulturellen Lebens in Baumgarten.

ORF

Der Blasmusikverband zeichnete insgesamt acht Musikkapellen aus.

Wertungsspiele für Konzertmusik 2016/2017/2018

MV Freistadt Rust (EU)

JMV Wulkaprodersdorf (EU)

MV Heimattreue Baumgarten (MA)

Wertungsspiele für Polka-Walzer-Marsch 2016/2017/2018

MV Müllendorf (EU)

MV Bauernkapelle St. Georgen (EU)

Wertungsspiele für Marschmusik 2016/2017/2018