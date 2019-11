Vertreter der katholischen, evangelischen und orthodoxen Kirche waren ebenso anwesend, wie auch Vertreter der politischen Parteien – allen voran Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der nach seiner Operation erstmals wieder in der Öffentlichkeit auftrat.

Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics sagte, dass es ein besonderer Tag für die Diözese sei, weil mit dem Martinsfest das Jubiläumsjahr beginnt. „Der Höhepunkt wird dann am 1. Juni im Schlosspark in Eisenstadt sein, wo wir das Diözesanfest feiern. Dann im nächsten Jahr wollen wir das Jubiläumsjahr abrunden“, so der Diözesanbischof.

Alt-Bischof Paul Iby hielt Predigt

Die Predigt bei der Messe hielt Altbischof Paul Iby. „Es ist auch ein Höhepunkt im Leben von unserem Alt-Bischof Iby, der sein 60-jähriges Priesterjubiläum feiert und seinen nahenden 85. Geburtstag. Das ist auch für uns alle in der Diözese eine große Freude mit ihm das zu begehen“, sagte Diözesanbischof Zsifkovics.