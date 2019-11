Von den Hausbesitzern wollte am Freitag keiner vor der Kamera dazu Stellung nehmen. Sie hoffen, dass sich der Fall bald aufklärt und das wieder Ruhe in das Familienleben einkehrt, so ORF Burgenland-Redakteur Thomas Prunner. Die Familie kaufte das Haus im Jahr 2018. Bei Grabungsarbeiten in einem Erdkeller sind die menschlichen Überreste freigelegt worden. Laut ersten Ermittlungsergebnissen handelt es sich beim Skelett um eine – zum Zeitpunkt des Todes – etwa 60 Jahre alte Frau. Der Schädel stammt ebenfalls von einer Frau – dürfte aber deutlich jünger sein.

„Es kann ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden – das ist richtig. Aber es ist auch jetzt noch zu früh zu sagen, ob es so ist. Ein archäologischer Fund würde für mich bedeuten, dass es in der Zeit viel weiter nach hinten geht. Das glaub ich – nach den jetzigen Ermittlungen – kann ich nicht bestätigen. Es reicht zwar einige Jahrzehnte in die Vergangenheit zurück – aber da kann man dann nicht von einem archäologischen Fund sprechen“, so Polizeisprecher Helmut Marban. Fotos von den Skeletten gibt es zwar. Aus ermittlungstaktischen Gründen dürfen diese aber nicht gezeigt werden.

Ermittlungen laufen

In Hornstein sind die mysteriösen Funde das Dorfgespräch Nummer eins. Johann Schobl sagte, dass die Leute mutmaßen, dass sie aus der Kriegzeit stammen könnten. Maria Gusich sagte, dass niemand reden würde und sie es auch nur in der Zeitung gelesen hätte. Sie vermutete auch, dass es wohl Skelette aus der Kriegszeit sein könnten und sich nichts anderes vorstellen könne.

Die Ermittlungen im Fall Hornstein laufen auf Hochtouren und werden laut der Polizei noch längere Zeit in Anspruch nehmen.