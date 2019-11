Besucher- und Ausstellerzahlen bei der Genussmesse steigen von Jahr zu Jahr. Heuer sind 200 Aussteller dabei. Deshalb habe man sich auch entschlossen, die Messe auf drei Tage auszuweiten, so Messeveranstalter Markus Tuider. Vertreten sind vor allem kleine und mittlere Lebensmittel- und Genussmittelproduzenten. Die Hälfte kommt aus dem Burgenland, 25 Prozent stammen aus den benachbarten Bundesländern, die restlichen aus dem übrigen Österreich und dem Ausland. Das Spektrum der Produkte ist breit gefächert und deckt alle Lebensmittelbereiche ab.

Alles für die Feuerwehr

Zeitgleich mit der Genussmesse findet in Oberwart eine Feuerwehrmesse statt – eine Großveranstaltung, die es nur alle zwei Jahre gibt. Dabei handelt es sich um eine Fachmesse für Feuerwehren. Hier wird alles gezeigt, was Feuerwehren brauchen – von Einsatzfahrzeugen über Drehleitern bis zur Schutzkleidung. Mit 90 Ausstellern ist es die zweitgrößte Feuerwehrmesse in Österreich. Beide Messen in Oberwart dauern bis Sonntag.