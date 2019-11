Die „Goldene Traube“ wird jedes Jahr in unterschiedlichen Kategorien verliehen. Als bester Wein wurde der Blaufränkisch Jungenberg 2017 vom Winzerhof Kiss in Jois (Bezirk Neusiedl am See) ausgezeichnet. Der Winzer Josef Leberl aus Großhöflein (Bezirk Eisenstadt) wurde für sein Lebenswerk geehrt. Als bester Newcomer ging Stefan Wellanschitz aus Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf) als Sieger hervor.

Viele bekannte Gäste bei der Verleihungsfeier

Die „Goldene Traube“ 2019 wurden im Casino Baden in Niederösterreich verliehen. Neben den Preisträgern und Persönlichkeiten aus der Winzerszene waren auch viele namhafte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft der Einladung nach Baden gefolgt. Auch die burgenländische Weinkönigin Tatjana I. und ihre Prinzessin Laura waren bei der Verleihung dabei.

Die „Goldene Traube“ wird seit 1986 alljährlich auf Empfehlung der Landwirtschaftskammer Burgenland an einen burgenländischen Weinbetrieb verliehen. Der Preis bietet den heimischen Winzern damit eine Bühne auf der sie für besondere Initiativen und Erfolge ausgezeichnet werden.