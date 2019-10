Auf Platz zwei kandidiert – hinter Spitzenkandidat Thomas Steiner – Melanie Eckhardt. Die 44-Jährige stellt in ihrem Betrieb in Mattersburg Bürsten her. Die Stärkung der regionalen Wirtschaft ist eines ihrer Hauptthemen. „Meine Herzensthemen sind der Handel, die Regionalität und der burgenländische Markthandel – genauso wie lebenslanges Lernen“, so Eckhardt.

ORF

„Regionalität wichtiger als Produktionsausrichtung“

Auf Platz drei der Liste kandidiert die Landwirtin Carina Laschober-Luif aus Pinkafeld (Bezirk Oberwart). Die 38-Jährige ist auch als Seminarbäuerin an Schulen tätig. „Es ist mir ein großes Anliegen, dass unsere heimischen Familienbetriebe gestärkt werden – sowohl konventionelle als auch Bio-Betriebe. Für mich ist die Regionalität wichtiger als die Produktionsausrichtung“, so Laschober-Luif.

ORF

Auf den Bezirkslisten und der Landesliste habe man „ein tolles Team“ gefunden, sagte Landesparteiobmann Thomas Steiner. Man wolle mit Inhalten punkten. „Neben unseren Kernbereichen Wirtschaft und Landwirtschaft ist uns auch die Mobilität im Land extrem wichtig. Wir wollen ein burgenländisches, öffentliches Verkehrsmittel haben – wir wollen den Burgenland-Bus, den wir schon vor einem Jahr in Oberwart präsentiert haben, umsetzen“, so Steiner. Ziel der Volkspartei Burgenland ist es, stärker zu werden, auf Zahlen wollte sich Steiner am Montag nicht festlegen.