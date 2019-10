„Wir schauen drauf“ – das ist der Slogan der Imagekampagne. Landesweit soll mit Plakaten auf die Zuständigkeiten der Baudirektion Burgenland aufmerksam gemacht werden. Und diese Tätigkeiten seien vielfältig, sagte der zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) bei der Präsentation der Kampagne am Montag.

ORF

„Das geht natürlich vom großen Bereich der Straßenverwaltung, die sich um die Sicherheit auf den Straßen kümmert, aber auch um die Instandhaltung der Straßen. Das geht aber auch weiter in den Güterwegebereich, wo es auch um die Förderabwicklung geht. Es geht um Siedlungswasserbau, es geht um Labortechnik und um Vermessungstechnik“, so Dorner.

Bewusstsein schaffen

Der Öffentlichkeit sei das in diesem Umfang nicht bewusst, meinte Baudirektor Wolfgang Heckenast. „Wir haben in den letzten zwei, drei Jahren erlebt, dass wir immer wieder gefragt wurden: ‚Na, was macht ihr eigentlich alles?‘ Nicht nur extern, sondern teilweise auch intern im Amt der Landesregierung und dafür dient diese gesamte Kampagne", so Heckenast.

ORF

Zentraler Punkt der Kampagne sind Plakate. Darauf zu sehen: Sujet-Bilder und Slogans. Aktuell sind rund 720 Mitarbeiter in der Baudirektion beschäftigt. Neue Mitarbeiter werden ständig gesucht und sollen durch die Kampagne ebenfalls angesprochen werden. Die ersten Plakate werden in den kommenden Wochen platziert.