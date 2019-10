Mit einem kleinen Kind entspannt Essen, Einkaufen oder zum Friseur gehen, ist nicht überall möglich. Vor allem, wenn Eltern nicht wissen, ob ihre Kinder auch willkommen sind. In Betrieben, die mit dem Kiddyspace Gütesiegel ausgezeichnet sind, sind sie das auf jeden Fall. Auch das Restaurant Freuraum in Eisenstadt hat jetzt das Gütesiegel.

Es erfüllt alle Voraussetzungen, um als kinderfreundlich ausgezeichnet zu werden, so Kiddyspace-Botschafterin Esther Böhm. „Hier im Freuraum in Eisenstadt ist es schön zu sehen, dass es Kindergerichte gibt. Es gibt ein Buffet, mit einem speziellen Kinderpreis. Es gibt eine Spielecke, einen Wickeltisch und auch Hochstühle.“

ORF

Beschäftigungsmöglichkeiten vordergründig

Der Verein Kiddyspace arbeitet österreichweit daran, dass das Mitbringen von Kindern selbstverständlich wird. Wichtig sind vor allem Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder, so Böhm: „Es geht nicht darum, dass die Kinder herumlaufen dürfen oder unbeaufsichtigt sind, sondern einfach, dass sie eine Beschäftigungsmöglichkeit haben und nicht stören, wenn sie einmal neugierig herumschauen.“

Winkler: „Wichtig, dass man Kinder mitnehmen kann“

Familienlandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) betont wie wichtig es ist, dass Eltern nicht immer nach einer Betreuung für ihre Kinder suchen müssen, wenn sie etwas zu erledigen haben: „Für mich als Familienlandesrätin ist es sehr wichtig, dass man die Kinder in die Lokale mitnehmen kann. Wenn man weiß, dass die Kinder gut aufgehoben und gut beschäftigt sind, kann man sich als Eltern dementsprechend auch gut entspannen.“ Laut Winkler soll in Zukunft noch mehr getan werden, damit Kinder in Restaurants keine Sätze wie „Bleib sitzen!“ oder „Sei leise!“ mehr hören müssen.