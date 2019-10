Kultur

Mehr Konzerte bei Liszt Festival 2020

Am Sonntag ist in Raiding das heurige Liszt Festival mit 90 Prozent Auslastung zu Ende gegangen. Insgesamt 9.000 Menschen haben die 18 Konzerte besucht. Am Dienstag haben die Intendanten Johannes und Eduard Kutrowatz das Programm für die Festivalsaison 2020 präsentiert – es werden mehr Konzerte auf dem Plan stehen.