Wirtschaft

Massentourismus im Outletcenter Parndorf

Das Fashion-Outletcenter in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) zählt für Urlauber aus aller Welt mittlerweile zu den Top drei „Sehenswürdigkeiten“ in Österreich. Die Dokumentationsreihe DOK 1 beleuchtet Donnerstagabend in ORF1 den heimischen Massentourismus.