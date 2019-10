Wirtschaft

Mars: Werk in Breitenbrunn soll geschlossen werden

Das an drei Standorten in Österreich tätige internationale Unternehmen Mars beabsichtigt die Schließung seiner Schokoladenfabrik in Breitenbrunn (Bez. Eisenstadt-Umgebung). Die Mitarbeiter seien am Montag informiert worden, heißt es in einer Aussendung der PR-Agentur von Mars. Das Werk stand am Montag still.