ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner gratulierte seinen Parteikollegen in Vorarlberg. Das Wahlergebnis sei ein großartiger Erfolg für die Volkspartei Vorarlberg und zeige, dass die Menschen mit der Arbeit des Vorarlberger Landeshauptmannes, Markus Wallner (ÖVP, und seines Teams in den vergangenen Jahren mehr als zufrieden seien – mehr dazu in Live-Ticker: ÖVP legt leicht zu, Grüne überholen FPÖ.

Die SPÖ habe vom FPÖ-Absturz in Vorarlberg nicht profieren können, sagte der Geschäftsführer der SPÖ-Burgenland, Roland Fürst. Er verwies darauf, dass Vorarlberg für die Sozialdemokratie noch nie ein leichtes Pflaster gewesen sei

Von schwierigen Bedingungen für die FPÖ nach der Nationalratswahl, sprach der stellvertretende FPÖ-Landespartei-Obmann Gezar Molnar. Die Vorarlberger Freiheitlichen hätten besonders schwierige Bedingungen.