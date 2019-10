Das AMS eröffnete 1988 das erste Berufsinfozentrum Österreichs in Linz. Drei Jahre später, im April 1991, wurde auch im Burgenland ein derartiges Infozentrum gegründet – und zwar in Oberwart. Aktuell gibt es im Burgenland neben Oberwart noch Berufsinformationszentren in Neusiedl am See, Eisenstadt, Stegersbach und seit 2018 auch in Oberpullendorf.

Auch Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler

8.700 Personen ließen sich in den burgenländischen Zentren im vergangenen Jahr zu Themen wie Karriereplanung, Jobwechsel oder die Wahl des passenden Schultyps beraten. Rund ein Drittel der Kontakte betraf Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Berufsorientierungsunterrichts mit ihren Schulklassen die Informationszentren besuchten.

Der Großteil der Beratungen entfiel auf Einzelpersonen, die sich über einen möglichen Jobwechsel oder den Berufseinstieg informierten. Insgesamt gibt es in Österreich 72 Standort, an denen 240 speziell ausgebildete Angestellte Beratungen durchführen.