Die Arbeitslosenquote beträgt im Burgenland derzeit 6,1 Prozent – das sei der beste Wert der letzten sieben Jahre, so AMS-Burgenland-Landesgeschäftsführerin Helene Sengstbratl. Die meisten Arbeitslosen gibt es mit rund 1.600 im Bezirk Oberwart, danach folgen die Bezirke Eisenstadt und Neusiedl am See. Das größte Stellenangebot verzeichnen die Bereiche Metall-Elektro, Fremdenverkehr und Handel.

Positive Entwicklungen bei Männern und Langzeitarbeitslosen

Rund 700 der 7.000 Arbeitslosen im Burgenland sind zwischen 16 und 24 Jahren alt, mehr als ein Drittel ist über 50. Positiv gestaltet sich die Entwicklung bei den arbeitslosen Männern und den Langzeitarbeitslosen. Bei den Frauen ist bei der Arbeitslosigkeit ein Plus von 1,7 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr, zu verzeichnen. Rund 450 Arbeitslose hatten zum Stichtag 30. September bereits eine Einstellungszusage.

1.000 Beschäftigte mehr als im September 2018

Derzeit gibt es im Burgenland 108.000 Beschäftigte, das sind 1.000 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Lehrstellensuchenden beträgt derzeit 119 und ist ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr um 37 Personen gesunken. Österreichweit haben rund 272.000 Menschen keine Anstellung, das sind um 7.800 weniger als im September des Vorjahres.