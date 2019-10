Am 10. Oktober erstrahlt das Schloss Esterhazy bereits zum 18. Mal im rosa Licht der Hoffnung beim Pink Ribbon Benefizabend. Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Österreich. Andrea Konrath, Geschäftsführerin der Krebshilfe, betont, wie aktuell das Thema noch immer ist: „Es ist nach wie vor sehr wichtig. Wir merken aber, dass sich in den 17 Jahren Pink Ribbon in Österreich sehr vieles bewegt hat. Patienten gehen viel offener mit ihrer Erkrankung um. Wir werden aber auch nicht müde zu betonen, wie wichtig die Brustkrebsvorsorge ist.“

Nach wie vor würden zu wenig Frauen die Mammografie in Anspruch nehmen, um Brustkrebs möglichst früh zu diagnostizieren, so Konrath.