Politik

Steiner: „Kopf-an-Kopf-Rennen mit SPÖ“

Die ÖVP ist im Burgenland auch entsprechend optimistisch was das Wahlergebnis betrifft. ÖVP-Parteichef Thomas Steiner verwies am Freitag bei einer Pressekonferenz in der ÖVP Parteizentrale auf ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ mit der burgenländischen SPÖ.