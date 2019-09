Diverse Initiativen wie „Die Freunde des Neusiedler Sees“ oder die „Alliance for Nature“ aber auch das „Nationale Ramsar Komitee Österreich“ waren bei dem Protest dabei. Die Kritik: Im Burgenland werden bis in den Schilfgürtel hinein Halbinseln für Häuser errichtet, Hotels und Restaurants direkt am Seeufer gebaut. In Ungarn steht nach wie vor der Ausbau des Hafens in Fertörakos im Zentrum der Kritik.

Resolution verabschiedet

Die Initiativen verabschiedeten am Mittwoch eine gemeinsame Resolution. Darin fordern sie eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung nach der UVP-Richtline der EU. Die Resolution ergeht an den Bund und an das Land.